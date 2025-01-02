كانوا رايحين شغلهم.. مصرع 3 شباب من قرية واحدة بالمنوفية (صور)

5 أيام في الإنعاش.. أول تعليق من نادي كفر الشيخ بعد بيان النيابة عن

أهالي "الصداقة" بأسوان يقدمون بلاغًا رسميًا ضد رئيس شركة المياه

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي 3 شباب من قرية كفر صناديد التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية مصرعهم في حادث مأساوي أثناء ذهابهم للعمل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأوضح مصدر من قرية كفر صناديد لموقع "مصراوي" أن الحادث وقع أمس الأربعاء، حيث كان الشباب الثلاثة يستقلون دراجة نارية، وتعرضوا لتصادم أثناء رحلتهم إلى طنطا. وتم نقل المصابين وهم "أحمد صبري حماد"، و"علي السيد جمعة"، و"شريف أحمد الزرقاني"، إلى أحد مستشفيات طنطا، حيث تدهورت حالتهم بسرعة وتوفيوا في فترات متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وشيع المئات من أهالي القرية مساء اليوم جثامين الشباب الثلاثة من مسجد واحد، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.