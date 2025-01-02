لغز جثة تطاي.. تاجر الخردة ذبح عشيق زوجته ليلة رأس السنة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

ألقت مباحث مركز السنطة، اليوم الخميس، القبض على المتهم بقتل عشيق زوجته بقرية تطاي بدائرة المركز بعد العثور على جثة المجني عليه مذبوح داخل منزله.

كانت قرية تطاي التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، على موعد مع جريمة قتل بشعة ليلة رأس السنة، راح ضحيتها شخص في العقد الخامس من عمره، بعد أن عثر عليه مذبوحا داخل منزله ومصاب بطعنات متفرقة في الجسد.

"أطفال اكتشفوا الواقعة".. بتلك الكلمات بدأ أسامة محمد أحد أهالي قرية تطاي حديثه لـمصراوي، موضحا أن الضحية يدعى فكري إبراهيم صقر، ويبلغ من العمر 41 عاماً، ويعيش بمفرده داخل منزله بعد وفاة زوجته منذ سنوات، والأمس بينما كان الأطفال يلهون أمام منزل المجني عليه، شاهدوا أحد الأشخاص يخرج من المنزل مسرعا وعليه آثار دماء، ما دفع الجيران للدخول واكتشاف الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد العثور على جثة فلاح يبلغ من العمر 41 عاما داخل منزله بقرية تطاي بدائرة مركز السنطة .

على الفور انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز السنطة وتبين مصرع فلاح وبه عدة طعنات في الوجه والصدر والرقبة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر خردة لعلاقة غير شرعية مع زوجة المتهم.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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