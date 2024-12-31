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جثة تطاي تثير الذعر.. شاب مقطوع الرأس داخل منزله في الغربية

04:28 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

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الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية تطاي بمركز السنطة في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شخص مفصول الرأس في ظروف غامضة داخل منزله، ما أثار حالة من الذعر.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بقرية تطاي بمركز السنطة بالعثور على جثة شخص داخل منزله.

انتقلت قوة من مركز شرطة السنطة والمعاينة تبين مصرع شخص يدعى عادل أبو صقر داخل منزله، وتم العثور على جثة مفصولة الرأس.

جرى إخطار النيابة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على ملابسات الحادث.

جثة شاب شاب مقطوع الرأس الغربية قرية تطاي
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