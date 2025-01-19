هددا عاملة بصور وفيديوهات.. السجن 3 سنوات لصاحب مكتب تصدير وربة منزل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، صاحب مكتب تصدير وربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالخطف والتحايل واحتجاز دون وجه حق وإكراه المجني عليها على توقيع إيصالات أمانة وتهديدها بصور.

ترجع بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ من عاملة تتهم فيها صاحب مكتب تصدير، وأخرى باستدراجها لمسكنه واحتجازها وتصويرها كرهًا عنها.

كشفت التحقيقات تواصل المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، واستدراجها إلى منزلها بقصد مواقعتها، وتصويرها دون علمها بهاتفه المحمول أثناء تواجدها رفقته.

ووفقًا لأوراق القضية، فوجئت المجنى عليها بصوت طرق على باب الشقة وطلب المتهم منها الاختباء في الحمام، حتى فوجئت بالمتهمة الثانية "م.أ.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية.

وأجبرا المتهمان المجني عليها على التوقيع على إيصالات أمانة واستوليا على تحقيق الشخصية الخاص بها وهاتفها المحمول وأكمل الأول تصويرها بتهديدها بأسلحة بيضاء.

وأنشأ المتهم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحوي صورتها الشخصية، وذلك لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.