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حبس المتهمين بقتل شاب بالغربية على ذمة التحقيقات

10:55 ص الأحد 19 يناير 2025

تعبيرية

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الغربية- مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقتل شاب محمود عبد الله، بعدة طعنات متفرقة، وكتم أنفاسه، بقرية دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بمقتل شاب علي يد آخرين بقرية دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما.

وتبين من المعاينة وتحريات رجال المباحث بقسم مركز طنطا أن المجني عليه يدعي "محمود عبد الله"، ونشبت خلافات بينه وبين اثنين آخرين وعلى آثارها قاموا بالتعدي عليه وقتله.

وجرى إعداد الأكمنة وتتبع المتهمين والقبض عليهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال.

قتل شاب جريمة قتل الغربية
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