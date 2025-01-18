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كانت بتلعب فى سلك "الدي جي".. وفاة طفلة خلال حفل زفاف ببني سويف

11:13 م السبت 18 يناير 2025

وفاة طفلة خلال حفل زفاف ببني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، عقب عبثها في سلك كهرباء خاص بجهاز مكبر الصوت "الدي جي" في حفل زفاف بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بوصول "ليال. م.ا" 5 أعوام، إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، جثة هامدة، ادعاء تعرضها لصعق كهربائي في حفل زفاف.

تبين من التحريات وأقوال أسرتها أن الطفلة قامت بالعبث في سلك كهربائي خاص بجهاز مكبر الصوت "الدي جي " أثناء حفل زفاف لدى جيرانها بالقرية،
وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا توجد أية إصابات وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة الصعق، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة طفلة حفل زفاف بني سويف صعق كهربائي
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