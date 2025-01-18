إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، على طريق " الخارجة – الداخلة " في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 70 من الطريق ناحية الخارجة أسفر عن إصابة كل من فاطمة عمر محمد، 52 عامًا، ثناء حسن محمد، 42 عامًا، أحمد يوسف حسين، 57 عامًا، ودخل في غيبوبة بسبب الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وجرى تحويل المصاب الثالث لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.