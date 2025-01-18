محافظ القليوبية يفتتح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية -صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

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افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، المُقام بمدينة شبرا الخيمة بنادي المؤسسة العمالية بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ المعرض الذي ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، وجمعية تنمية المرأة ورعايتها والأسر المنتجة ومركز التأهيل المهنى، وعدد آخر من العارضين، الذين ابدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية.

وحرص محافظ القليوبية، على التواصل معهم وأبدى إعجابه الشديد بتلك المنتجات التي تعكس مهارة المبدعين من أبناء مصر، والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والاخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسوارات والسجاد اليدوي والكليم والأحجار الكريمة والتحف والانتيكات ومشغولات الجلود والكروشيه.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لبعض المشروعات، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لهم، والعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الحرفيين، وكذلك وضع خطة لإعادة تنمية حرفة صناعة السجاد من الحرير وأعمال الحناء بالإضافة إلى التنسيق لعمل دورات تدريبية من قبل العارضين لتعليم الحرف لآخرين والتوسعه في تلك الأنشطة لتصبح صناعة لفتح آفاق جديدة للعمل وتوسيع دوائر التسويق.

يشار إلى أن أيادي مصر تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين و فرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت وتتميز بالتواصل المباشر مع العملاء وتسهل المنصة عمليات البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء وكذلك تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التى تساهم في الحفاظ على التراث المصري وتطوير الصناعات الحرفية، وكذلك تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين الجودة والتصميم والوصول إلى الأسواق العالمية وتستهدف الحرفيون الذين يعملون في الصناعات اليدوية مثل النسيج، الفخار، التطريز، الخشب، والمشغولات المعدنية والمصممين الذين يدمجون بين التراث والإبداع المعاصر والجمعيات الأهلية والتعاونيات التي تعمل في مجال الحرف اليدوية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف وتقوم بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

ووجهت وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدة أيادي مصر بالمحافظات لضم أكبر عدد من الحرفيين علي مستوى الجمهورية للمنصة والعمل علي زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.