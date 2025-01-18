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مياه صرف وشارع متهالك.. سائقو النقل يستغيثون بمحافظ بورسعيد - صور

01:57 م السبت 18 يناير 2025
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    سائقو النقل يستغيثون بمحافظ بورسعيد (1)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أرسل جمال يحيى محمود، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها في بورسعيد، خطابا، إلى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، للمطالبة بإعادة تأهيل شارع الدخول لمستودع الحاويات بالساحة الجديدة أمام باب 40 نطاق حي الشرق، لتسهيل حركة سير سيارات النقل الثقيل.

وتضمن الخطاب الإشارة إلى تضرر سيارات النقل الثقيل من المناطق المتهالكة في الشارع والتي سقطت أرضيتها مما جعلها بؤر لمياه الصرف الصحي، وإعاقتها لحركة سير سيارات النقل الثقيل التي تدخل لتحميل الحاويات من داخل مستودع الحاويات في الساحة الجديدة أمام باب 40.

وطالب رئيس النقابة محافظ بورسعيد بالتوجيه نحو إزالة مياه الصرف الصحي، ووضع طبقة أسفلتية بالشارع، مشددا على أن اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات ببورسعيد تسعى بكامل طاقتها لحل مشكلات السائقين قبل أن تتفاقم.

جمال يحيى محمود مياه صرف محافظ بورسعيد محب حبشي
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