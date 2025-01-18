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قرار جديد من اقتصادية طنطا في محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد

01:32 م السبت 18 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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الغربية- مروة شاهين:

قررت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، إلى جلسة 16 فبراير المقبل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ألقت القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في 30/12/2024، بعد توفير معلومات بتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وضبط اليوتيوبر أحمد أبو زيد بحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية التي اتخذت قرارها السابق.

المحكمة الاقتصادية محافظة الغربية أحمد أبو زيد الاتجار بالنقد الأجنبي الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية
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