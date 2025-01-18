بالصورـ مدير تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ويشدد على الانضباط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

وأشار دسوقي إلى أن 80,306 طالبًا وطالبة يخوضون امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 240 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب.

وأكد دسوقي على توافر كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان ومواجهة أي حالات غش، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وأشار إلى التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة، وتوفير الجو الآمن للطلاب طوال فترة الامتحانات. كما تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للحفاظ على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها يوميًا وإزالة الإشغالات.

وشدد دسوقي على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكد على ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والتهوية الطبيعية، وتواجد الزائرات الصحيات في جميع اللجان.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، ووجه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات في نطاق إدارتهم، وتذليل المعوقات، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات.