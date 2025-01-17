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إصابة 3 طالبات جامعيات باختناق جراء تسرب غاز في بني سويف

05:48 م الجمعة 17 يناير 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت 3 طالبات جامعيات باختناق، اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز، داخل مسكنهن بمدينة بني سويف الجديدة .

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول: "جنا.ف.م"، 21 عامًا، طالبة بكلية الطب البشري، و" هدير.ز.ح"، 22 عامًا، طالبة بكلية العلاج الطبيعي، و"دعاء.م.ع"، 21 عامًا، طالبة بكلية التمريض، إلى المستشفى التخصصي وحالتهم العامة متوسطة، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابات، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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