إعلان

"على الشط واقف صياد بشبكة".. "صيادو الضهرة" يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد- صور

05:18 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (9)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (8)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (5)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (4)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (3)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (2)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (12)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (11)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (10)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (6)
  • عرض 12 صورة
    صيادو الضهرة يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

طرح صيادو الضهرة، شباكهم في البحر، صباح اليوم الجمعة، وذلك من خلال مركب خشبية صغيرة، ضمن رحلتهم اليومية بحثا عن الرزق الحلال وسط الأمواج على شاطئ بورسعيد.

وبدأ الصيادون في جمع الشباك التي طرحوها من خلال مجموعتين كل مجموعة تسحب الشبكة في اتجاه الطرف الآخر بطريقة معينة حتى يجتمعا في نقطة واحدة تتوسطها الأسماك التي جمعتها شباكهم من وسط الأمواج.

ويفرز صيادو الضهرة الأسماك على شاطئ بورسعيد تبعا لنوعها وحجمها لتحديد سعر كل نوع من خلال صاحب المركب والشباك استعدادا لبيعها إلى تجار الجملة.

شاطئ بورسعيد الأسماك صيد الأسماك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توزيع 19 ألف وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

إعلان

إعلان

عاجل - الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة