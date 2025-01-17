"على الشط واقف صياد بشبكة".. "صيادو الضهرة" يجذبون الأنظار على شاطئ بورسعيد- صور

توزيع 19 ألف وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

طرح صيادو الضهرة، شباكهم في البحر، صباح اليوم الجمعة، وذلك من خلال مركب خشبية صغيرة، ضمن رحلتهم اليومية بحثا عن الرزق الحلال وسط الأمواج على شاطئ بورسعيد.

وبدأ الصيادون في جمع الشباك التي طرحوها من خلال مجموعتين كل مجموعة تسحب الشبكة في اتجاه الطرف الآخر بطريقة معينة حتى يجتمعا في نقطة واحدة تتوسطها الأسماك التي جمعتها شباكهم من وسط الأمواج.

ويفرز صيادو الضهرة الأسماك على شاطئ بورسعيد تبعا لنوعها وحجمها لتحديد سعر كل نوع من خلال صاحب المركب والشباك استعدادا لبيعها إلى تجار الجملة.