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14 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا في بورسعيد

03:44 م الجمعة 17 يناير 2025

طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون غدا امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.

وأشار، خلال متابعته الاستعدادات النهائية للامتحانات، إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 14750 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص ويؤدون الامتحان غدا في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء.

وأوضح أن تعليم بورسعيد استعد مسبقا بتجهيز 58 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات مع غرف عمليات بالإدارات التعليمية لرصد أي طارئ ووضع الحلول الفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد أن الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" حسب التعليمات الوزارية، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

طاهر الغرباوي مديرية التربية والتعليم بورسعيد طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية الفصل الأول
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