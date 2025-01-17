شبورة كثيفة تغلق طرق الإسماعيلية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى

الإسماعيلية ـ أميرة يوسف:

تشهد محافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شبورة مائية كثيفة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الرئيسية والمحاور الحيوية.

وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، أعلنت الجهات المعنية إغلاق عدد من الطرق مؤقتًا، أبرزها طريق “الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي” و”الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى جانب بعض الطرق الداخلية المتأثرة بالشبورة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أنها رفعت حالة الطوارئ القصوى بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية والإدارة العامة للمرور، حيث تم نشر فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف على الطرق الحيوية للتعامل مع أي حوادث أو أعطال طارئة. كما تم توجيه تحذيرات للسائقين بضرورة تخفيف السرعة، استخدام الكشافات الأمامية والخلفية، والحفاظ على مسافات أمان كبيرة لتجنب الحوادث.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة الكثيفة تأتي نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة ليلاً، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعات المتأخرة من الصباح، مع تحسن تدريجي في الرؤية.

وفي السياق ذاته، دعت المحافظة المواطنين إلى تأجيل السفر والتنقل غير الضروري خلال الساعات التي تشتد فيها الشبورة، مع الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن رجال المرور والأجهزة التنفيذية.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، لضمان عودة الحركة إلى طبيعتها فور انقشاع الشبورة.