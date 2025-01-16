حادث الطريق الزراعي بالمنيا.. خروج 7 مصابين وبقاء 8 للعلاج (صور)

المنيا - جمال محمد:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا آخر تطورات حادث التصادم الذي وقع عصر اليوم الخميس على الطريق الزراعي بالقرب من مدخل ملوي جنوب المحافظة، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأفاد المصدر أنه تم خروج 7 حالات من المستشفى، في حين تم الإبقاء على 8 حالات أخرى لتلقي الرعاية الطبية، من بينهم حالتان في حالة غير مستقرة نتيجة إصابتهما بكسور ونزيف متعدد.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن جثث المتوفين لا تزال داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ومن بين المتوفين جثتان مجهولتا الهوية.

وتضمنت قائمة المتوفين:

محمود سعد مرسي، 29 سنة.

حميدة عبدالمنعم عبدالعاطي، 53 سنة.

أحمد علي محمد، 25 سنة.

2 آخرين مجهولي الهوية.

كما أصيب في الحادث 15 شخصًا، هم:

جمال خلف حسين، 38 سنة.

حجاج محمد جاد، 21 سنة.

منى مختار محمد، 32 سنة.

هويدا فوزي فخري، 43 سنة.

هناء مداح أحمد، 34 سنة.

كريمان طه عليوة، 43 سنة.

بهاء الدين إبراهيم سيد، 56 سنة.

منى حسانين حكيم، 50 سنة.

رضا أحمد عبدالحليم، 43 سنة.

نجلاء فوزي فخري، 32 سنة.

ماجدة فوزي فخري، 38 سنة.

فريدة علي ممدوح، 3 سنوات.

مداح أحمد عبدالحليم، 65 سنة.

منصور علي عبدالسلام، 29 سنة.

طفل مجهول الهوية، 7 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية الروضة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما توجهت الأجهزة الأمنية لمتابعة الوضع.

وأظهرت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة كانت السبب وراء وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.