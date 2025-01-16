خلصوا عليه بشوم.. تحرك جديدة فى قضية اتهام 8 أشخاص بقتل موظف كفر الشيخ - فيديو وصور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، 8 أشخاص متهمين بممارسة البلطجة والعنف وقتل موظف سابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق مستخدمين عصي وشوم بسبب وجود خلافات فيما بينهم إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وأكد المستشار عادل الكيلاني، رئيس هيئة دفاع أسرة المجني عليه ضحية المتهمين الثمانية لـ"مصراوي"، أنه جرى تحديد جلسة يوم 16 مارس 2025 موعدًا لمحاكمة المتهمين عن جناية قتل عمد في أحداث القضية رقم 26745 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3606 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكشف رئيس هيئة دفاع أسرة المجني عليه عن المتهمين الثمانية هم : "أحمد.م.ق.س"، و"كريم.ع.ق.م.س"، و"مخلص.ع.ق.م.س"، و"عقل.ع.م.س"، و"عطا.ا.س"، و"عطا.ع.ق.س"، و"سلامة.ع.ق.س"، و"محمد.ع.ق.س".

وقال الكيلاني، إنه جرى وصف وقيد القضية بقتل عمد مع سبق الإصرار بعد جهود مباحث مركز شرطة دسوق برئاسة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، بتحديدها المتهمين الثمانية بعدما توصلت تحرياته إلى تحديد هؤلاء المتهمين بينهم 5 ارتكبوا الواقعة بتحريض من 3 آخرين كون هؤلاء المحرضين الثلاثة رؤوس العائلة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من المدعو السيد سعد سعيد، موظف بالمعاش، في العقد السادس من العمر، ونجله محمد، 28 عامًا، عامل معمار، ويقيمان بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق باقتحام 5 أشخاص من القرية لمنزلهما والتعدي عليهما بالضرب مستخدمين أدوات عصي و"شوم" محدثين إصابتهما وفروا هاربين.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال المجني عليهما الموظف ونجله اتهما كل من "مخلص.ا.س"، 40 عامًا، عاطل، وشقيقه "كريم"، 31 عامًا، عامل عادي، و"عقل"، و"عطا"، و"أحمد.ق.ا.س"، ويقيمون بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق بالتعدي عليهما، واتلاف محتويات منزلهما مستخدمين أدوات "شوم".

وبسؤال المجني عليه الأول كشف عن وجود خلافات قديمة مع المتهمين الخمسة بسبب الأولاد وتجددت يوم الواقعة جعلت المتهمين يتوجهون إلى منزله حاملين سلاحا أبيض و"شوم" وبحوزتهم زجاجات معبأة بمواد بترولية استخدموها لترويع المواطنين في الشارع، وعلى إثر ذلك اقتحموا منزله وتعدوا عليه بالضرب ونجله مستخدمين الأداة التي بحوزتهم "شوم" محدثين إصابتهما، وفروا هاربين.

جرى نقل الموظف ونجله إلى مستشفى دسوق العام وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين إصابة الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، وجرى إيداعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى للاشتباه في إصابته بنزيف في المخ، واضطرابات في درجة الوعي بينما أصيب نجله بسحجات في عضد اليد اليسرى.

وثبت من أوراق القضية وفق التحقيقات التي تجريها نيابة دسوق بأن تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق كشفت عن صحة ما جاء في بلاغ المجني عليه، ونجله بالتعدي عليهما من قبل المتهمين الخمسة المذكورين الذي اتهمهم المجني عليه الأول، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإتلاف محتويات المنزل.

وبعد مرور 10 أيام على أحداث الواقعة توفي الموظف المجني عليه متأثرًا بإصابته المذكورة بعد فترة علاج دامت خلال تلك الفترة بقسم العناية المركزة بمستشفى دسوق العام، فيما أمرت نيابة دسوق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه الأول، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.