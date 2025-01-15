التصريح بدفن جثامين 4 عمال لقوا مصرعهم اختناقًا بدخان الفحم في سانت كاترين

جنوب سيناء – رضا السيد:

صرحت جهات التحقيق بمدينة نويبع في جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، بدفن جثامين 4 عمال لقوا مصرعهم اختناقًا بدخان الفحم خلال نومهم داخل غرفة سكنهم بمنطقة أم حصاة التابعة لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين، وتسليم الضحايا لذويهم بعد تأكيد الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

كانت مديرية أمن جنوب سيناء، تلقت إخطارًا من مستشفى سانت كاترين بوصول 4 أشخاص جثث هامدة نتيجة الاختناق بثاني أكسيد الكربون المنبعث من الفحم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سانت كاترين، وانتدبت نيابة نويبع الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة الضحايا الأربعة، وهم أيمن عياد عثمان عبد الله، 26 عامًا، مقيم ابوتيج بمحافظة أسيوط، ومحمد مصطفى عبد العزيز محمود، 22 عامًا، مقيم أبوتيج محافظة أسيوط، وعمر بكر أحمد عمر أحمد، مقيم الدقهلية، وأحمد كمال علي عبد الحميد، مقيم الدقهلية.

ورجح تقرير مفتش الصحة بمدينة سانت كاترين، وفاة الضحايا نتيجة الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث نتيجة اشعال مدفأة فحم مع غلق أبواب الغرفة عليهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.