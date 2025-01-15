"دفنوا الرضيع حي".. حفيد السفاح ضحية جدين بلا قلب في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حكما مشددا بسجن زوجين لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، لاتهامهما بالتخلص من جثة طفل رضيع أنجبته ابنتهما سفاحا بمدينة العاشر من رمضان ودفنه دون الحصول على تصريح الجهات المعنية.

أصدر الحكم المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود تفاصيل القضية المتهم فيها زوجين بدفن جثمان رضيع أنجبته ابنتهما سفاحا والتي شهدتها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة أوراقهما لمحكمة جنايات الزقازيق بالتهمة سابقة الذكر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول ص.م.م إ يبلغ 44 من العمر والمتهمة الثانية وهي الزوجة المدعوة "أ.ح.ع"، 39 عاما، قاما بدفن جثمان رضيع أنجبته ابنتهما سفاحا دون تصريح من الجهات المعنية، وتخلصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد من الجثة.

واتفق الأبوان مع ابنتهما بالتخلص من الطفل حيا بإلقائه في حفرة بأرض خلاء نائية عن أغين السكان والمارة وقاموا بإخفاء الجثة دون إخطار الجهات المعنية بعدما حملت ابنتهما سفاحا فيه، وصدر الحكم السابق ذكره ضدهما.