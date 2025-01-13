جريمة بشعة في القنطرة.. رجل يقتل زوجته بالإسماعيلية

الاسماعيلية ـ أميرة يوسف:

شهدت مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حادث قتل رجل لزوجته داخل منزلهما إثر نشوب خلافات عائلية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الجريمة، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص المبدئي ومعاينة مسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجريمة نشبت نتيجة مشاجرة بين الزوجين تصاعدت حدتها، ما دفع الزوج إلى الاعتداء على زوجته، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.