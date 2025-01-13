المؤبد لـ 3 متهمين بقتل سائق خلال جلسة عرفية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين حضورياً، بالإضافة إلى الحكم غيابياً على متهم رابع، في قضية مقتل سائق خلال مشاجرة بين عائلتين أثناء جلسة عرفية لحل نزاع في محافظة الإسماعيلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر بركات، وعضوية المستشارين باسم عنتر، ووائل مهدي، ومصطفى فؤاد، وسكرتارية محمد عبد الهادي وجاءت أسماء المتهمين على النحو التالي: أحمد محمود حسان، إبراهيم محمود حسان، إبراهيم السيد إبراهيم حسين، وعبد الرحمن محمود حسن.

تعود أحداث القضية إلى وقوع مشاجرة بين عائلتي “أبو الحمد” و”أبو حسان” خلال جلسة عرفية في إحدى قرى الإسماعيلية.

وتلقى مركز الشرطة إخطارًا يُفيد بمصرع شخص يعمل سائقًا على خلفية الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، و سيطرت على الأوضاع، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، مع تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بعد تحقيقات النيابة وجمع الأدلة، نظرت محكمة جنايات الإسماعيلية القضية، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة حضورياً، مع الحكم غيابياً على المتهم الرابع.