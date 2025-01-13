إصابة 3 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في منزلهم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة باختناق وضيق تنفس، إثر تسرب غاز، بمسكنهم بإحدى قرى مركز الواسطى، اليوم الاثنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "خديجة.س.ع"، 41 عامًا، وأبنائها "أحمد.م.س"، 14 عامًا، و "هدير.م.س" 16 عامًا ، مصابين باختناق وضيق تنفس نتيجة تسرب غاز داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطى.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، و تحرر محضر بالواقعة