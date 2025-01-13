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طلاب إعلام قنا يدخلون البهجة على عامل الكلية بتريند الحلوى

03:56 م الإثنين 13 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    طلاب إعلام قنا يدخلون البهجة على عامل الكلية بتريند الحلوى (1)
  • عرض 3 صورة
    طلاب إعلام قنا يدخلون البهجة على عامل الكلية بتريند الحلوى (3)
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قنا- عبدالرحمن القرشي :

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو أظهر عاملا بكلية الإعلام بقنا يجلس على كرسي وحوله الطلاب قبل أن يبدأوا في منحه الحلوى والشوكولاتة، وسط سعادة غامرة من الجميع وتصفيق حار.

في خطوة مختلفة تمامًا من طلبة كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، أقدم عدد من الطلاب على تنفيذ تريند توزيع الحلوى على المدرسين، ولكن مع عامل الكلية، وذلك تقديرا لمجهوده المستمر وتفانيه في عمله.

الفيديو أثار إعجاب المئات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن سعادتهم باللفتة الطيبة من طلاب كلية الإعلام، وحرصهم على إدخال السعادة على العامل البسيط.

وقال أحمد حسن طالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بقنا، إن عددا من طلاب الكلية قرروا تقديم هدايا للعم جمال، العامل بالكلية تقديرا لجهوده وتفانيه في العمل، مردفا: "حبينا نقوله شكرا بطريقتنا وإننا شايفين تعبك ومقدرينه".

جامعة جنوب الوادي فيسبوك كلية الإعلام بقنا الشوكولاتة
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