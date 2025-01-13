الشرقية تنظم ندوة توعوية حول الذبح الآمن والأختام البيطرية

الشرقية -ياسمين عزت:

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بقيادة المهندس عماد جنجن، ندوة إرشادية عن الذبح الأمن والأختام بالتنسيق والتعاون مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى، وبالاشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بحضور الدكتورة آمال أحمد إبراهيم، والدكتورة مها عثمان بالمديرية.



أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الندوة تطرقت إلى الحديث عن أهمية الذبح الأمن داخل المجازر الحكومية لضمان الكشف البيطري على الذبائح وهي حية و بعد الذبح.

وأوضحت الندوة أنواع الأختام وذلك لضمان صحة و سلامة اللحوم، بالإضافة إلى أهم الأمراض ذات الأثر الضار على الثروة الحيوانية كالجلد العقدى والذى ينتقل بالحشرات الماصة للدم مثل الناموس، كما ينتقل بالحقن الملوثة وتظهر أعراض المرض على هيئة حبوب أو عقد على الجلد وزيادة حجم عدد الحيوانات.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، ضرورة الإلتزام بالتحصين الدورى ضد أمراض الحيوانات والتوعية برش حظائر المواشي بانتظام والحرص على قفل الشبابيك الخاصة بها بسلك لمنع دخول الحشرات كذلك توعية المربين في حالة ظهور المرض بضرورة عزل الحيوان المصاب مع إبلاغ أقرب وحدة بيطرية، وذلك تفعيلاً للشق الوقائي للحيوانات المصابة.



أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.