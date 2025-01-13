"مساعدات مالية وعينية عاجلة".. محافظ المنوفية يلتقي عددًا من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفية يلتقي عددًا من الحالات الإنسانية

المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه صباح اليوم الاثنين، بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية للاستماع إلى شكواهم، ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات.

واستهل محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي الشهداء وقويسنا تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظرًا لظروفهم الصحية والمعيشية الصعبة، كما أمر بتوفير سيارة لنقل أحدهم إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، فيما استمع المحافظ إلى شكوى أهالى زاوية رزين بمنوف يتضررون من قيام أحد الأطباء بمزاولة المهنة بعيادة خاصة غير مرخصة، وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر للمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة التربية والتعليم كلفه بدراسة واتخاذ ما يلزم حيال شكوى أولياء أمور مدرسة إبراهيم عيد بكفر حجازى بالشهداء يتضررون من نقل لجنة امتحانات أولادهم لمدرسة كفر دنشواى واتخاذ اللازم تحقيقاً لمصلحة الطلاب.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بدراسة عدد من الشكاوى أحدهما شكوى مواطنة بناحية بركة السبع تلتمس تخفيض القيمة الإيجارية لشقة مساكن وعلى الفور وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الشكوى مراعاة لظروفها الاجتماعية، والأخرى لأحد المقاولين من ناحية مناوهلة بالباجور يتضرر من عدم صرف مستحقاته المالية لدى أحد القطاعات الخدمية بالمحافظة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

هذا واستمع محافظ المنوفية لطلب مسؤولي أحد الجمعيات الخيرية بقويسنا يلتمسون تسهيل إجراءات تركيب وصلات مياه للحالات الأكثر استحقاقاً وعلى الفور وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق الكامل مع الجمعية وإنهاء تسهيل الإجراءات اللازمة، فضلا عن تكليف إدارة المجالس بالديوان العام باتخاذ إجراءات استصدار قرار لتخصيص قطعة أرض تبرع لبناء مستشفى خيرى تحقيقاً للصالح العام.