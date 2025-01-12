وزع دعوات الفرح.. عريس يقتل شقيقه ويفر هاربًا شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها المكثفة للقبض على عريس متهم بقتل شقيقه مطلقًا عليه عدة طلقات نارية، وذلك في إحدى قرى مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تبدأ الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع شاب يُدعى "ع"، إثر تعرضه لطلقات نارية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

بعد المعاينة والتحقيقات، تبين أن مرتكب الجريمة هو شقيق المجني عليه، الذي قام بقتله بطلقات نارية ثم فر هاربًا من مكان الحادث. كما تبين أن المتهم، الذي يُدعى "أ.ع"، كان قد وزع دعوات حفل زفافه في اليوم السابق، وكان من المقرر إقامة حفل الزفاف يوم غدٍ الإثنين.

تم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، بينما تواصل قوات الأمن حملاتها للقبض على العريس الهارب، لكشف ملابسات الواقعة.