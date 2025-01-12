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حريق هائل يلتهم محتويات بدروم منزل في إسنا

01:15 م الأحد 12 يناير 2025

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الأقصر-محمد محروس:

شب حريق في بدروم منزل بشارع الشيخ سعد بمدينة إسنا جنوب الأقصر، ما أسفر عن تفحم سيارتين ودراجتين ناريتين وبعض الأجهزة الكهربائية، دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل ببدروم منزل وسط مدينة إسنا، ملك لمواطن يدعى" مرزوق رزق توفيق" مما أسفر عن تفحم ثلاجة وغسالة وبوتجاز، وسيارتي تربوا وعدد 2 دراجة نارية، وجرى الدفع بسيارتي مطافي، لموقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، كما انتقل على الفور بعض القيادات الأمنية، ومسئولين من مجلس مدينة إسنا.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بعد تسببه في خسائر مادية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بدروم منزل إسنا الأقصر
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