بتكلفة 8 ملايين جنيه.. إنشاء أول حمام سباحة على أرض ملاعب جامعة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج البدء في أعمال الحفر وإنشاء أول حمام سباحة تعليمي نصف أولمبي على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية طالبات بالمقر القديم، وذلك بتمويل من الموارد الذاتية للجامعة، بتكلفة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وأوضح "النعماني" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار تطوير وتحديث المنشآت الرياضية بالجامعة؛ لخدمة العملية التعليمية بكلية التربية الرياضية، فضلًا عن أنشطة الجامعة وكلياتها المختلفة، وخدمة المترددين عليها من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء حمام السباحة بالمواصفات التى تسمح لمختلف الأعمار باستخدامه وإقامة المسابقات الجامعية لرياضة السباحة بأنواعها.

من جهته قال الدكتور ممدوح السيد، المشرف على المنشآت الرياضية بالجامعة أنه سيتم إنشاء حمام سباحة على مساحة 1000 متر، لتشمل حوض حمام السباحة، وملحقاته من غرف خلع ملابس وكافتيريا، ولاند سكيب، ومن المتوقع أن أعمال الحفر والإنشاء سوف تستمر على مدار 6 شهور.