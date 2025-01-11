29 ألف طالب بصفوف النقل يودون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، واستقبلت المدارس 29506 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بواقع 2308 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الفني، و27198 طالب وطالبة بصفوف النقل بالحلقة الإعدادية والابتدائية للتعليم الأساسي.

ويؤدى الطلاب الامتحان في المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات بالمدارس في كافة الإدارات التعليمية، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بدقة وانضباط، والتواصل اللحظي مع جميع الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات، والتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأكد وكيل المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على مديرية المدارس باتباع التعليمات الوزارية الخاصة بضوابط أداء الامتحانات، ومنع اصطحاب الطلاب التليفون المحمول، وعدم السماح للطلاب بالخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم، والتزام المعلمين بالتعليمات، وغلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجان من قبل المديرية والإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات، إضافة إلى المتابعة الدورية من مديري الإدارات.