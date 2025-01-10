وفاة صاحب مزرعة دواجن في الغربية صعقا بالكهرباء

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وفاة صاحب مزرعة دواجن صعقا بالكهرباء.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ، بوفاة صاحب مزرعة دواجن بقرية بلكيم صعقا بالكهرباء.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين أن المتوفي "عبد القادر.م.ال" لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، داخل مزرعة دواجن خاصته، بقرية بلكيم التابعة لمركز ومدينة السنطة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.