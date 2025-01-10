‬بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر

"يفيض فيها البحر وتتوقف الملاحة".. كل ما تريد معرفته عنه نوة الفيضة الكبرى-

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتاح إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد المقام بمنطقة السوق التجاري برأس سدر تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بحضور النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، و مشايخ و عواقل القبائل البدوية بالمدينة.

وجول وكيل وزارة التموين، ورئيس المدينة، داخل السوق للتأكد من توافر السلع، وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، وجودة السلع.

وشهد السوق إقبالًا من مواطني المدينة، لتوافر كافة السلع الأساسية والغذائية فيه بنسبة تخفيض تتراوح بين 20 حتى 30 %.

وقال وكيل وزارة التموين، إن جميع التجار والمحلات التي توجد في شارع السوق التجاري شاركت في فعاليات سوق اليوم الواحد بنسب تخفيضات متفاوتة من 20 حتى 30%، مؤكدًا أن السوق تضمن كافة السلع الغذائية الأساسية "أرز، مكرونة، زيت، سمن، سكر، وكافة أنواع البقوليات الجافة"، والسلع الغير الأساسية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بفروع دلتا ماركت التابعة لمديرية التموين، إضافة إلى مشاركة جميع تجار الجملة والتجزئة بالمدينة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن السوق تضمن أيضًا كافة أنواع الخضروات والفاكهة، والملابس والأحذية، والمخبوزات، والمنظفات والأدوات المنزلية، والأدوات والمعدات الخاصة بالزراعة، ومشغولات الهاند ميد، والأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة والمصنعة، والبيض، والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس.

وأكد أن هذا السوق يعد الثالث الذي جرى افتتاحه بمحافظة جنوب سيناء، بعد افتتاحه بمدن شرم الشيخ والطور، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.







