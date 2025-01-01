"مشغل أغاني بصوت عالي".. ماذا فعل محافظ الدقهلية مع "توكتوك مزعج" في شوارع المنصورة؟

الدقهلية- رامي محمود:

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مركبة "توكتوك" وذلك حال سيره بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

وتصادف مرور التوك توك أثناء جولة المحافظ، مسببا أصواتا مزعجة بسبب تشغيل الأغاني بصوت مرتفع، فضلا عن مخالفته أماكن السير ليقرر المحافظ مصادرته.

كان المحافظ أجرى جولة تفقدية بشوارع المنصورة تفقد خلالها شارع قناة السويس واستوقف التوكتوك بسبب الصوت المرتفع الذي يسبب ضوضاء وتلوث سمعي ومخالفة أماكن السير.

وعلى الفور كلف "مرزوق"، إدارة المرور التي حضرت لمصادرة التوكتوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد أجرى جولة بشوارع مدينة المنصورة، منها مدينة مبارك وشارع عبد السلام عارف والجيش، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها .

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة كوبري الجامعة وشارع المشاية ووجه بتحسين المنطقة ووضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام.

كما تفقد المحافظ بعض منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والأسماك والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة في الشوارع.