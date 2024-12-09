المكرونة فيها حشرات.. تموين الشرقية يضبط 6 أطنان من الأغذية الفاسدة

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الشرقية -ياسمين عزت:

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى، ومشاركة محمد سليمان وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية، حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضر إثبات للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز أنشاص الرمل ومركز العدلية وبندر بلبيس لعدد من المخالفات ما بين نقص وزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة العجين، عدم الإعلان عن بيانات المخبز.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر جنحة بدائرة مركز بلبيس بناحية غيتة طريق بلبيس العاشر من رمضان، وتحرير محضر رقم 23077 عام 2024 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازة مكرونة غير صالحة للاستهلاك البشري تحتوي على حشرات.

وكما تحرر محضر جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن لتعبئة الزيوت النباتية لحيازته زيت طعام منتهي الصلاحية منذ ستة أشهر، والتحفظ على عدد 115 جركن معبأ بزيت طعام، وتحرر عدة محاضر لضبط حركة البيع والشراء بعضها ضد المخابز البلدية والأخرى السياحية لوجود مخالفات كنقص وزن رغيف الخبز وتحرير محاضر بسبب البيع في الأسواق والمحال التجارية أزيد من السعر الرسمي.