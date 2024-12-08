إحالة عامل إلى الجنايات بتهمة قتل نجله في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أحال المستشار أحمد فاروق حمدي، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، عاملاً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل نجله بسبب خلافات أسرية في قرية بني يحيى بمركز القوصية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني يحيى ووجود جثة.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية بوقوع إطلاق نار في قرية بني يحيى ووجود جثة، وانتقل معاون وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة لشاب يدعى “حسام نزيه ع.”.

أفادت زوجة المجني عليه بأن والد زوجها، “نزيه ع. ع.”، 44 عاماً، عامل، هو من ارتكب الجريمة، وأوضحت أنه أثناء تواجدها وزوجها في شقتهما بمنزل المتهم، فوجئ بصعود المتهم وطرقه باب الشقة وهو يحمل سلاحاً نارياً، طلب المتهم منهما الخروج من المنزل، ووقعت مشادة بينه وبين نجله، انتهت بإطلاق المتهم عياراً نارياً على رأس نجله، مما أدى إلى وفاته.

توصلت التحريات إلى أن المشادة الكلامية بين المتهم ونجله كانت بسبب خلافات عائلية، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري “فرد خرطوش” وأطلق النار على نجله، مما أدى إلى وفاته.