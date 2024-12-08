محافظ أسيوط يكشف حقيقة الاستغناء عن معلمي "المتعدد" في مركز منفلوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

نفى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء عن 64 معلم حصة من معلمي مادة "المتعدد" في بعض مدارس إدارة منفلوط التعليمية، بعد دمج المادة مع مادة الرياضيات.

وأكد المحافظ، أنه تواصل مع مديرية التربية والتعليم وتوجيه عام الرياضيات، الذين نفوا بدورهم صحة هذه الأنباء تمامًا، موضحين أنه لا توجد نية لدى مديرية التربية والتعليم بأسيوط أو توجيه عام الرياضيات للاستغناء عن أي معلم بالحصة، وأن معلمي مادة "المتعدد" سيستمرون في عملهم حتى نهاية العام الدراسي.

ودعا المحافظ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية عند نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.