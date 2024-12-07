إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد محور 30 يونيو بالإسماعيلية، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة تقل عمال اليومية أسفر عن إصابة 7 منهم بإصابات مختلفة.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد إصابة 7 عمال أثناء ذهابهم إلى العمل في حادث انقلاب سيارة أعلى محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم متنوعة بين كسور وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال المصابين حول ملابسات الواقعة.