زغاريد ورسائل شكر.. فرحة أسرة ضحية زوجها بعد الحكم بإعدامه في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبلت أسرة ربة منزل ضحية زوجها خبر إعدامه الصادر من محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى"، وذلك بعد مرور أكثر من عام من قوع الجريمة في قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وأطلقت والدة ضحية زوجها، وشقيقاتها الزغاريد من أمام المحكمة فرحة بنطق محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" لحكم الإعدام فيما حمل أفراد الأسرة لافتات الشكر للقضاء المصري واحتوت بعبارات "شكرًا لعدالة القضاء المصري..شكرا لرجال القضاء والأمن المصري..شكرًا لأهل القضاء والأمن والقانون المصري".

"الحمد لله القضاء ريح قلوبنا..وحكم الإعدام أثلج صدورنا"، بتلك الكلمات تحدث محمد عبدالسلام الخولي، عم ضحية زوجها عبلة كامل الخولي، ربة منزل، والتي أنهى حياتها لـ"مصراوي"، معربًا عن ارتياحه وأفراد الأسرة بحكم محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بصدور حكم الإعدام على المتهم.

وكشف عم الضحية عن التزام أفراد الأسرة الصمت منذ وقوع حادث مقتل ابنة شقيقه ترقبًا لما تسفر عنه جلسات محاكمة المتهم وسط حالة من القلق لرغبة أفراد الأسرة بصدور قرار أو حكم قضائي بحقه من أجل القصاص منه من أجل أن تهدأ نيران الحزن تجاه الضحية التي رحلت بتلك الطريقة البشعة.

وقال إن الأسرة بعد صدور حكم الإعدام فقد أثلج صدور أفراد الأسرة جميعًا وأدى إلى وجود حالة من الارتياح لديهم ولم يجد أي كلمات يتحدث بها سوى توجيه الشكر لرجال القضاء المصري خاصة لمحكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة والتي حكمت على المتهم.

وقضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، حضوريًا بإعدام غنام ثلاثيني متهم بقتل زوجته عمدًا داخل حظيرة مواشي يملكها بناحية قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ،

وكانت جهات التحقيق أحالت المدعو "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لإرتيابه في سلوكها.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته فأنهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الأحبال"

وكشف قرار الإحالة عن وضع المتهم غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

ووجهت له جهات التحقيق أيضًا إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون الضرورتين المهنية والحرفية.