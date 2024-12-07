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بالصور- تقديم 8 آلاف خدمة صحية مجانية خلال شهر في المنيا

01:42 م السبت 07 ديسمبر 2024
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم السبت، عن تقديم 8 آلاف و665 خدمة صحية خلال 8 قوافل طبية وعلاجية مجانية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر نوفمبر الماضى.

أضاف المحافظ أن ذلك يأتي فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم 1302 خدمة تحليل مختلفة، و21 حالة موجات صوتية، و39 أشعة عادية، و 949 حالة كشف مبكر للضغط والسكر ، و 39 حالة خلع أسنان، و611 تحويل داخلي، و42 حالة تحويل للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 1105 من أهالي القرى.

عماد كدوانى محافظ المنيا عماد كدوانى محافظ المنيا محافظة المنيا مبادرة بداية جديدة
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