مصرع طالب ثانوي جراء سقوط سيارة ملاكي فى ترعة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طالب ثانوي مصرعه غرقا، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها في مياه ترعة أبوشوشة، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "حسن.ز.ح"، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم قرية الشنطور التابعة لدائرة مركز سمسطا غرقا، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها في ترعة أبو شوشة بدائرة المركز.

وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.