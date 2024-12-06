اليوم.. افتتاح 4 مساجد ببني سويف بعد تطويرها بتكلفة 10 ملايين جنيه

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة ، افتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بمراكز بني سويف، ببا، و سمسطا، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وأوضحت المديرية أنه سيجري افتتاح "المسجد الكبير" بقرية هلية بمركز ببا والمقام على مساحة 330 متراً، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 4 ملايين جنيهاً بالجهود الذاتية، و افتتاح "المسجد الكبير" بقرية منشاة أبومليح بمركز سمسطا، بعد صيانته بتكلفة 1.5مليون جنيها بالجهود الذاتية.

بالإضافة إلى افتتاح "مسجد عزبة فيصل" التابعة لقرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 250 مترا بتكلفة 2.8مليون جنيهاً، و مسجد "طيبة" بقرية سنور شرق النيل بتكلفة 1.7 مليون، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 200مترا.