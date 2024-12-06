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5 مصابين في حريق مخزن أدوات منزلية بالقليوبية

02:12 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص باختناق في حريق التهم مخزن أدوات منزلية أسفل عقار بمساكن إدكو ببهتيم في محافظة القليوبية، وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار ببهتيم.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، بـ 4 سيارات، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المباني المجاورة

بالفحص، تبين أن الحريق بمخزن أدوات منزلية أسفل عقار بمساكن إدكو، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بحالات اختناق، وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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