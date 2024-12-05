هبوط أرضي في "زاوية المصلوب" ببني سويف (صور)

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بني سويف - حمدي سليمان:

تعرض طريق قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف لهبوط أرضي محدود، فتم التوجيه بسرعة انتقال فريق من الجهات المعنية إلى موقع الواقعة لاتخاذ التدابير اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف بلاغًا من الأهالي بحدوث هبوط أرضي في طريق زاوية المصلوب، وتحديدًا بالطريق المؤدي إلى مسجد عمر بن الخطاب ومدرسة زاوية المصلوب الابتدائية.

انتقل فريق من الجهات المعنية إلى موقع الحادث برئاسة حمادة راضي رئيس المركز، وتبين من المعاينة المبدئية أن الهبوط ناتج عن تسرب داخل غرفة الصرف الصحي بالمنطقة، مما أدى إلى حدوث خلل في طبقات التربة السفلية.

تم استدعاء فريق مختص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء أعمال الصيانة والإصلاح، وتأمين الموقع بالكامل لضمان سلامة المارة والسيارات، ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية في المنطقة المتضررة.

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