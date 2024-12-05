إنشاء المركز البارالمبي الإقليمي لرياضات المعاقين في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عادل عفيفي، رئيس نادي الحرية الرياضي للمعاقين ببورسعيد رئيس منطقة شرق الدلتا لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وذلك لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون المشتركة في قطاع الرياضة ببورسعيد.

وشهد اللقاء مناقشة آليات إقامة مشروع المركز البارالمبي الإقليمي لرياضات المعاقين في بورسعيد بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد.

واطلع المحافظ على كافة الموضوعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في المجال الرياضي، وجرى الإشارة إلى أن بورسعيد تتمتع بوجود رياضات متميزة لذوي الإعاقة وعلى رأسها نادي الحرية الرياضي للمعاقين ببورسعيد.