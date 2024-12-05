أكلوا فطير.. إصابة شاب وزوجته بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب عامل وزوجته باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما فطير فاسد، داخل منزل الأسرة بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "أحمد.ع.ع"، 24 عامًا، وزوجته "سماح.أ.س"، 22 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابان بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهما فطير ومياه غازية داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ناصر.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهما، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.