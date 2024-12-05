مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات حملة ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، اليوم الخميس؛ تنظيم عددًا من الأنشطة والفعاليات المتميزة والمتنوعة في إطار حملة "ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

افتُتحت الفعاليات بندوة بعنوان "المرأة والعنف الإلكتروني" وناقشت الندوة ظاهرة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة من خلال محورين المحور القانوني، الذي حاضر فيه اللواء الدكتور محمد أبو ليلة، أستاذ القانون واستشاري تشريعات التحول الرقمي، وناقش ما العنف الرقمي، وأنواعه، وسماته، وكيف تحمي المرأة نفسها من الابتزاز الإلكتروني.

وتناول المحور الثاني، الذي حاضرت فيه أسماء يوسف، أخصائية تعديل السلوك وتنمية المهارات، الشعور النفسي الذي يتملك المرأة أو الفتاة عند تعرضها للتهديد بسمعتها، ودور الأسرة لدعم المرأة في ذلك الموقف، وكيفية السيطرة على النفس ومواجهة المجتمع.

ويستكمل برنامج دراسات المرأة فعاليات الحملة بتقديم عرضٍ مسرحيٍّ بعنوان "ورقة كوتشينة"، وذلك يوم الأحد المقبل، بالمسرح الصغير، بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.

ويتناول العرض أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء مثل "الابتزاز الإلكتروني؛ زواج القاصرات من الأجانب؛ ختان الإناث"، والعرض من تقديم فرقة "مصير للفنون المسرحية" من تأليف مروة الشاطر، وإخراج محمد النوبي.

ومن المقرر أن يختتم برنامج دراسات المرأة فعالياته بإضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي يوم 8 ديسمبر الجاري، أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، تضامنا مع محاربات العنف والاضطهاد بمختلف أشكاله.