الأم فبركت الواقعة لابتزاز أسرتها.. كشف غموض اختطاف طفل المراغة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض تغيب طفل عن مسكن أسرته بالمراغة، إذ تبين أن والدته افتعلت الواقعة؛ بسبب خلافات مع شقيقها.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة، بلاغًا من "سماح. ع" 30 عامًا ربة منزل، ووالدها "عطا. ا" 60 عامًا مزارع بغياب ابن الأولى الطفل "عبدالعزيز. ه" 3 أعوام منذ الاثنين الماضي، وبالبحث عنه لم يعثر عليه، ولم يتهما أحد.

توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء فى أقوال المبلغة، وافتعالها الواقعة؛ لابتزاز والدها وشقيقها المدعو "علي. ع" 33 عامًا عامل؛ لوجود خلافات مالية بينها وشقيقها المذكور؛ لسابقة قيامها بإقراضه مبلغا ماليا ورفضه رد المبلغ، حيث اتفقت مع "محمد. م" 27 عامًا عامل، و"أحمد. م" 28 عامًا، ويقيمان دائرة المركز، ويعملان رفقتها في بيع الطيور بالسوق على ترك الطفل بمنزل خاص بالثاني، على أن يتصل الثاني بوالدها، وطلب مبلغ مالي منه نظير إعادة الطفل المذكور.

وجرى ضبط المذكورين والطفل، وبمواجهتهما اعترفا بمضمون ما تقدم وذلك بناءً على طلب من المبلغة المذكورة؛ للضغط على والدها وشقيقها؛ لاسترجاع المبلغ المالي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.