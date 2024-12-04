ركن السيارة ودخل يصلي.. وفاة سائق ساجدًا داخل المسجد في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، أثناء أدائه صلاة المغرب بمسجد الحسينات بناحية قرية مشطا التابعة لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول حسن السيد عمر السيد، 43 عامًا، سائق بشركة أدوية خاصة، مقيم دائرة قسم شرطة طهطا، جثة هامدة.

تبين من التحريات أنه أثناء قيادة المذكور سيارة تابعة لشركة أدوية خاصة بمدينة طهطا، على الطريق الزراعي السريع الغربي، عائدًا من عمله في طريق عودته إلى مسكنه، حان موعد آذان المغرب، استوقف السيارة على جانب الطريق أمام قرية مشطا ودخل للصلاة بمسجد الحسينات، وأثناء صلاته في جماعة سجد ولم يرفع من سجوده، وعقب انتهاء المصلين من آداء الصلاة فوجئوا بأنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.