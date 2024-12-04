الأكثر غزارة اليوم.. أمطار "قاسم" تضرب الإسكندرية ليلًا - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

ضربت نوة قاسم سواحل وأحياء الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بأمطار هي الأكثر غزارة منذ بدايتها، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 16 درجة مئوية.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى، وانتشار وتمركز فرق العمل وسيارات شفط المياه في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تمكنت من السيطرة على تجمعات المياه فور حدوثها، دون تسجيل أي إعاقات مرورية.

وأضاف أن فرق العمل الميدانية تعمل على مدار الساعة في النقاط الساخنة التي قد تشهد تجمعات مياه، لضمان انسياب حركة المرور، مشددًا على المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل في المناطق الممطرة.

وتأتي نوة قاسم، أحد أكثر النوات ضراوة، عادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر كل عام، وتستمر غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.