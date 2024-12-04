سكين الغضب.. لماذا أنهى كهربائي الشرقية حياة ابنه بطريقة بشعة؟

الشرقية ـ ياسمين عزت:

أمرت النيابة العامة ببلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس كهربائي، 50 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد دون سبق إصرار وترصد، في واقعة مأساوية راح ضحيتها ابنه البالغ من العمر 21 عامًا.

وتعود تفاصيل الحادث إلى مساء يوم الثلاثاء، حينما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد وقوع جريمة قتل في حي السوق بمدينة بلبيس. انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الأب أقدم على قتل نجله باستخدام سلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب اعتراض الأب على سلوك نجله ورفقائه.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، مشيرًا إلى أن الغضب دفعه لضرب ابنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته على الفور.

جرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، حيث قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة. وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة برقم 3845 قسم شرطة بلبيس لسنة 2024 وتم إحالة الأب محبوسا على ذمة القضية.