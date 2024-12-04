15 صورة.. تجدد هطول أمطار "قاسم" على الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "قاسم" في موعدها المحدد وفقًأ لجدول النوات بميناء الإسكندرية.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشركة، وذلك للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والطقس السيئ.

وقرر نافع، استمرار وقف الإجازات وبدل الراحات ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

يشار إلى أن نوة قاسم أحد أكثر النوات ضراوة، تأتي عادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر كل عام، وتستمر غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.





